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Giriş Tarihi: 23.11.2021

İlk önce sevmeyi öğretti

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
İlk önce sevmeyi öğretti

İhsan Kartoğlu: Bir öğrencinin öğretmenini sevdikten sonra bütün dersleri sevdiğine inanıyorum. Onlarla önce arkadaş olabilmeli

Üniversiteyi memleketi Rize Çayeli'nde okuyan İhsan Kartoğlu mezun olur olmaz Kars'ın Okçuoğlu Köyü'ne sınıf öğretmeni olarak atandı. Öğrencileriyle arkadaş gibi olan ve onlara her şeyden önce sevgiyi öğreten İhsan Kartoğlu kısa sürede köylülerin ve çocukların gönlünü kazandı. İşte Kartoğlu'nun SABAH'a anlattıkları:
SOSYAL MEDYADA 270 BİN TAKİPÇİMİZ OLDU: Öğrencilerime fırsatlar sunduğum zaman mesleğime daha sıkı bağlanıyorum. Öğrencilerimle anılarımızı paylaştığım sosyal medya hesabımın takipçisi 270 bin oldu. Binlerce tebrik mesajı alıyorum. Bazı öğrenciler "Keşke siz benim de öğretmenim olsanız" yazıyor.
SIRTINDA TAHTASIYLA KAPILARINA GİTTİ: Pandemi döneminde sosyal medyadan başlattığım kampanyayla öğrencilerimin hepsine tablet aldım. Köyde internet çekmediği için dersleri online yürütemeyince sırtıma alıp bahçeye taşıdığım tahtayla öğretime devam ettim.
Z KUŞAĞI ÖĞÜT DEĞİL AKADAŞLIK İSTİYOR: Bir öğrencinin öğretmenini sevdikten sonra bütün dersleri sevdiğine inanıyorum. Artık Z kuşağı öğüt almıyor. Çocuklarla arkadaş olmam gerektiğini düşündüğüm için okul dışında da öğrencilerle zaman geçiriyorum. Onları merkeze götürüyorum, beraber yiyoruz, içiyoruz, alışveriş yapıyoruz, oyun salonunda eğleniyoruz, onlara hediyeler alıyorum. O gün onlara şunu diyorum "Siz kralsınız ben vezir, ne derseniz onu yapacağız". Bunu yaparken de kesinlikle başarılı olanlar-olmayanlar ayrımı yapmıyorum. Hepsini sırayla götürüyorum, bir başarı kıstasımız yok. Çünkü hepsi mutlu olmayı hak ediyor.

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İlk önce sevmeyi öğretti
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