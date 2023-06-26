İlk ziyaret baba ocağına! Ellerini öptü, helallik istedi

Anne ve babasının elini öpüp helallik isteyen Bakan Yardımcısı Turan, " Dün Demirci Sadettinin oğluydum bugün de öyleyim. Babamın oğluyum. Bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. Milletvekilliği sürecimde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadım, Allah da nasip etmesin. Kaldığımız yerden hizmete devam " dedi.

Bir dizi ziyaret ve bayram programı için memleketi Çanakkale'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, havaalanında kendisini bekleyen yüzlerce partili tarafından çoşkuyla karşılandı. Tezahüratlar eşliğinde ailesiyle birlikte uçaktan inen Turan, duygu dolu anlar yaşadı.

"DÜN NEYSEK BUGÜNDE OYUZ"

Hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Yardımcısı Turan, uzun süre partililerle sohbet etti. Doğup büyüdüğü topraklara yeni bir görevle hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirten Bakan Yardımcısı Bülent Turan, " Dün neysek bugün de oyuz. Elimize bir şeyler geçti diye dünkü hiçliği unutmayız. "Bugün baba ocağımdayım. Bu topraklarda demirci olan babamın çıraklığını yaparak bugünlere geldim. Dolayısıyla bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. Kaldığımız yerden şimdi hizmete devam" dedi.