İlkbaharın ilk gününde, Tunceli’de kar sürprizi

Tunceli, ilkbaharın ilk gününe kar sürprizi ile uyandı. Kar yağışı özellikle Pülümür ve Ovacık ilçelerinde etkili olurken, sabah saatlerinde beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cengiz Akyüz isimli vatandaş, Nevruzu kutlamaları gereken günde beyaz örtüyle karşılaştıklarını belirterek, "Normalde ilçemize her sene bir, bir buçuk metre kar yağarken bu sene ara ara 10 santim, 20 santim kar yağdı. O karın doğru dürüst faydasını göremedik. Şu anda her yerde çiçekler açarken bir karla karşılaştık" dedi.

Tarık Dursun isimli vatandaş ise, sabah kalktıklarında ilçenin beyaza büründüğünü gördüklerini dile getirerek, "Oysa şimdi diğer ilçelerde bademler diğer meyve ağaçları çiçek açtı. İnsanlar baharı kutluyor. Kışın pek kar yağmadı yeni yağmaya başladı. Sanırım biz bu yıl bahara biraz geç gireceğiz" diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan köy yolları olduğu belirtilirken ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi.