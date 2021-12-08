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Giriş Tarihi: 8.12.2021

İmam ve papaz birlikte fidan dikti

MEHMET NAYIFOĞLU
İmam ve papaz birlikte fidan dikti
Mardin Midyat'taki 20 ailenin yaşadığı Doğançay Köyü'nde, "Kültür, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yüzyıllardır hoşgörü, birlik ve beraberlik içinde yaşayan Müslüman ve Süryani gençler, köylerini yeşillendirmek için fidan dikip can suyu verdi. Etkinliğe katılan köyün imamı Zeki Anı ile köydeki Mor Yuhanon Kilisesi Papazı Yuhanun Aydın da birlikte fidan dikti. İmam Anı, "Kalpten söylüyorum ki çok memnun oldum" derken, Papaz Aydın, "Köyün imamı ile birlikte diktiğimiz fidan, köy için güzel bir hatıra olacak. Hatta Türkiye'ye bir hatıra olacak" ifadelerini kullandı.

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İmam ve papaz birlikte fidan dikti
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