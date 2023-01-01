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Giriş Tarihi: 1.1.2023

İmamın koyunlarını çalanlar tutuklandı

İmamın koyunlarını çalanlar tutuklandı
Kale ilçesinde A.K. (22) ve Y.K. (22), Bodrum'dan gezmek için geldikleri Kale ilçesinde paraları bitince, imam Mehmet F.'nin (45) koyunlarını, geldikleri arabaya yükleyerek kaçtılar. Durumu fark eden imamın ihbarı üzerine JASAT ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Detaylı güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, şüphelilerin bindikleri aracı tespit etti. Hırsızlar Bodrum'da yakalandı. Suçlarını itiraf eden hırsızlar, paraları bittiği için hırsızlık olayını işlediklerini söyledi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığından suç kayıtları olduğu öğrenildi.

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İmamın koyunlarını çalanlar tutuklandı
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