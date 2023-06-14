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Giriş Tarihi: 14.6.2023

İmamoğlu’na ‘siz tatile gidin’ tepkisi

İmamoğlu’na ‘siz tatile gidin’ tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saatte kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti.



Bu sırada, yanan fabrikaya yakın başka bir işyerinde çalışan işçilerden biri, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bunun üzerine İmamoğlu da "Seni duyamıyorum, bir şey mi dedin? Yakına gel, duyamıyorum seni. Gelemiyor ancak konuşuyor. Senin yanına gelirim ama ayaklarım yorulur" ifadesini kullandı.

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İmamoğlu’na ‘siz tatile gidin’ tepkisi
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