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Giriş Tarihi: 17.6.2023

İmamoğlu’ndan İSPARK ücretlerine yüzde 63 zam talebi

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İmamoğlu’ndan İSPARK ücretlerine yüzde 63 zam talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila yüzde 63 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını talep etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne gönderilen teklifte, kapalı, açık ve yol kenarı otoparklarında, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de, araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60.71 artışla 45 lira olması istendi. Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin, 36 liradan 58 liraya, 4 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 56 liradan 90 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 74 liradan 119 liraya, 24 saate kadar olan ücretin, 110 liradan 176 liraya yükselmesi talep edildi. İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışlarının 8 liradan 13 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33 liradan 53 liraya çıkarılması talep edildi. Zamlı tarifenin, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.

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İmamoğlu’ndan İSPARK ücretlerine yüzde 63 zam talebi
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