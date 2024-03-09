İmdadına Bağcılar Belediyesi yetişti

Kadıköy'de kanser hastası Zeynep Ö., önceki akşam evinde düşüp kalça kemiğini kırdı. Kızı Sevgi Ö., Kadıköy Belediyesi'nden ambulans talep etti. Ancak belediye görevlileri, personel eksikliği ve araç yetersizliği gibi mazeretleri öne sürerek ambulans talebini karşılamadı. Ailenin imdadına Bağcılar Belediyesi yetişti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in talimatıyla, belediyeye ait ambulans 40 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'e gönderildi ve Zeynep Ö'nün zamanında sağlık hizmetine ulaşması sağlandı. Kadıköy Belediyesi'ne tepki gösteren Sevgi Ö, "Kadıköy Belediyesi ambulans göndermeyince aklımıza Bağcılar Belediyesi'ne ait ambulans hizmeti geldi. Aradık ve durumu anlattık. Kısa sürede ambulans evimize ulaştı ve annemi hastaneye taşıdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.