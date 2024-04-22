İmplant vidası beynine saplandı

Bursa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Yılmaz, diş problemleri nedeniyle Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir diş kliniğine gitti. Klinik doktoru A.D., Ramazan Yılmaz'ın sallanan dişlerinin çekilmesini, yerine ise implant takılmasını önerdi. Tedaviyi kabul eden Yılmaz, dişlerinin çekilmesinin ardından hasta koltuğuna yeniden oturdu. Doktor A.D., çekilen dişlerin yerine implant takmaya başladı. Bu sırada sıktığı vida, Ramazan Yılmaz'ın çenesini delip geçerek beyne saplandı. O anda yaşadığı büyük acı nedeniyle bayılan Yılmaz'ı kendi otomobiline bindiren A.D., yakınlardaki bir hastaneye giderek hastası Ramazan Yılmaz'ı hastaneye bırakıp gitti.Hastanede Ramazan Yılmaz'ın tomografisini çeken doktorlar, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çene kemiğinden beyne giren vidayı gören doktorlar acil ameliyat kararı aldı. Yaklaşık 6 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından yeniden hayata tutunan Ramazan Yılmaz, 24 yıllık diş hekimi olduğunu iddia eden A.D.'den şikayetçi oldu.