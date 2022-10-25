Haberler Yaşam Haberleri İmzalı fotoğraflarını 45 yıldır saklıyor
Giriş Tarihi: 26.10.2022

İmzalı fotoğraflarını 45 yıldır saklıyor

AA
İmzalı fotoğraflarını 45 yıldır saklıyor
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Ömer Coşkun (63), gençlik yıllarında sanat ve spor dünyasından ünlülere mektup yazarak imzalı fotoğraflarını istedi. Bazı sanatçı ve sporcular mektuplara yanıt vererek Coşkun'a imzalı fotoğraflarını gönderdi. Coşkun'un koleksiyonunda 200'den fazla imzalı fotoğraf bulunuyor. Albümde Ayhan Işık, Zeki Müren, Hülya Koçyiğit, Fatih Terim, Alparslan Eratlı, Emel Sayın, Perihan Savaş, Cüneyt Arkın, Yeliz, Barış Manço, Itır Esen, Ediz Hun, Necla Nazır, Tamer Yiğit, Şakir Öner Günhan, Tanju Korel, İlhan İrem, şampiyon güreşçiler Hamit Kaplan ve Gazanfer Bilge gibi isimlerin fotoğrafları bulunuyor. Ayrıca, tüm zamanların en iyi boksörü kabul edilen Muhammed Ali'nin fotoğrafı da var. Emlakçılık yapan Coşkun, "Bir sanatçıya on defa mektup yazdım, cevap vermedi. Bir defa mektup yazdığımda fotoğrafını gönderenler oldu. Ben onları 45 yıldır çelik kasamda saklıyorum. Çocuklara bırakacağım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı açıkladı! Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak? İşte o tarih!
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
SON DAKİKA HABERLERİ | Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Son dakika: CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
İmzalı fotoğraflarını 45 yıldır saklıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA