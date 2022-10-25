İmzalı fotoğraflarını 45 yıldır saklıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Ömer Coşkun (63), gençlik yıllarında sanat ve spor dünyasından ünlülere mektup yazarak imzalı fotoğraflarını istedi. Bazı sanatçı ve sporcular mektuplara yanıt vererek Coşkun'a imzalı fotoğraflarını gönderdi. Coşkun'un koleksiyonunda 200'den fazla imzalı fotoğraf bulunuyor. Albümde Ayhan Işık, Zeki Müren, Hülya Koçyiğit, Fatih Terim, Alparslan Eratlı, Emel Sayın, Perihan Savaş, Cüneyt Arkın, Yeliz, Barış Manço, Itır Esen, Ediz Hun, Necla Nazır, Tamer Yiğit, Şakir Öner Günhan, Tanju Korel, İlhan İrem, şampiyon güreşçiler Hamit Kaplan ve Gazanfer Bilge gibi isimlerin fotoğrafları bulunuyor. Ayrıca, tüm zamanların en iyi boksörü kabul edilen Muhammed Ali'nin fotoğrafı da var. Emlakçılık yapan Coşkun, "Bir sanatçıya on defa mektup yazdım, cevap vermedi. Bir defa mektup yazdığımda fotoğrafını gönderenler oldu. Ben onları 45 yıldır çelik kasamda saklıyorum. Çocuklara bırakacağım" dedi.