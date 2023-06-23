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Giriş Tarihi: 23.6.2023 11:09 Son Güncelleme: 23.6.2023 11:17

İnce kefaline kuraklık tehdidi

Nisan ve Temmuz ayları arasında üremek için Van Gölü’nü besleyen akarsulara göç eden İnci kefalinin çoğalma alanı kuraklık nedeniyle büyük oranda azaldı.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
İnce kefaline kuraklık tehdidi

Van Gölü'nde yaşayan ama üremek için nisan ve temmuz ayları arasında tatlı sulara göç etmek zorunda olan endemik balık türü inci kefali kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Tersine göç yolculuğu yapmaya çalışan balıkların üreme alanı olan akarsularda büyük miktarda kuraklık yaşanıyor. Konunun uzmanları balıkların sayısının zaman içerisinde azalabileceğine dikkat çekiyor. Küresel iklimin de etkisiyle beklentinin altında kalan yağışlar göl ve kaynaklarında büyük alanda çekilmeye ve kuraklığa neden oldu.

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan çekilme, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefallerinin bu yolculukta zorlanmasına sebep oluyor. Zorlu göç yolculuğu Van Gölü'nün tek balığı olan inci kefalinin türünün azalmasına sebep olacak. Bu nedenle türün yok olması bile mümkün olabilir.

SU YÖNETİM POLİTİKASI GEREKLİ

Kış aylarında düşen yağış miktarındaki düşüş ve artan buharlaşma sonucu uzun yıllardır görülmeyen doğa olaylarına neden oldu. Konu ile ilgili çalışmalar yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş "Tuşba ilçesindeki Çolpan Çayı 23 yıl sonra kurudu. Şu anda Van Gölü'ne dökülen en büyük Akarsu olan Bendimahi Çayı neredeyse kuruma noktasına geldi. Çay boyunca her yerde devasa su pompaları var. Hem tarım hem de göl için doğru su yönetim politikalarına ihtiyacımız var. Örneğin aşırı su gerektiren yonca ve şeker pancarı ekimlerinin azaltılması gerekli" dedi.

İNCİ KEFALİ TEHLİKE ALTINDA

Bölgede 20 bin insan için ekmek kapısı da olan inci kefalinin üreme habitatının azaldığına dikkat çeken Akkuş "Küresel iklim de bu sürecin en önemli etkenlerinde biri. Azalan kaynaklar nedeniyle inci kefalinin üreme habitatı azaldı. Şu anda inci kefalinin popülasyonundaki düşüş için net bir oran vermek mümkün olmasa da gözle görülür bir azalma olacak" ifadelerini kullandı.

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İnce kefaline kuraklık tehdidi
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