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Giriş Tarihi: 23.9.2022

İncir dalları hayatımı kurtardı

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış derelerin debisini yükseltti. Yağmur sularının derede sürüklediği Menderes Kahveci, kenardaki incir ağacının dallarına tutunarak hayatta kaldı

İHA
İncir dalları hayatımı kurtardı
Bursa'da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerdeki suyu debisi yükselirken, vatandaşlar ise ani yağmur sebebiyle ne yapacağını şaşırdı. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, esnaftan bulduğu ip ve merdiveni sarkıtarak Kahveci'yi kurtarmaya çalıştı. Çok korktuğu gözlenen Kahveci, son bir cesaretle ipi tutarak uzatılan merdivenden tırmandı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahcevi, bir sağlık sorunu olmadığını iletse de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

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İncir dalları hayatımı kurtardı
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