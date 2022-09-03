Benzin ve motorin (mazot) fiyatı indirim haberleriyle gündemde. Akaryakıt fiyatlarındaki iniş çıkışlar özellikle de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan "Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.