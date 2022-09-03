Benzin ve motorin (mazot) fiyatı indirim haberleriyle gündemde. Akaryakıt fiyatlarındaki iniş çıkışlar özellikle de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan "Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.
LPG BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Benzin ve motorin için beklenen indirim geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorine ortalama 2.38, benzine ise 1.47 lira indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları güncel benzin ve motorin fiyat listelerini duyurdu.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)
İSTANBUL
İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.
İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.
LPG: 11,25 TL