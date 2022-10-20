Haberler Yaşam Haberleri İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu! Acılı anne, ‘İlk kez uyuyabildim’
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:03 Son Güncelleme: 20.10.2022 13:10

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu! Acılı anne, ‘İlk kez uyuyabildim’

Antalya’da 18 Mart tarihinde 17 yaşındaki Nuray Demir’i boğarak öldüren eski nişanlısı Tamer Bektaş (30) ‘Çocuğun kasten öldürülmesinden’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın andından SABAH’a konuşan anne Fatmaana Gül, adaletin tecelli ettiğini söyledi. Kızının öldürüldüğü tarihten sonra ilk kez uyuyabildiğini belirten acılı anne “Kızımın öldürülmesinden sonra hiç uyuyamadım. 10 dakikalık geçici uykuya daldığımda Nuray’ın hayalini görerek uyanıyordum” dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu! Acılı anne, ‘İlk kez uyuyabildim’

Antalya'da 2020'de annesinin kuzeni Birol K'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledildi. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da polise teslim oldu ardından Antalya'ya getirildi.

1'ici Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü karar duruşmasına tutuklu sanık Tamer Bektaş, tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden "SEGBİS" üzerinden duruşmaya katıldı. Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül ise kızının katilini görmemek ve sesini duymamak için mahkemeye gelmedi. Duruşmayı aile avukatları Emrah Taşkın ve teyze Nur Çevik ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek tararflardan son savunmalarını yapmalarını istedi. Cinayet sanığı Taner Bektaş, Nuray'ı başka erkeklerle mesajlaşmaları ve fotoğrafları nedeniyle aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, "Bir anlık öfkeyle bu olay meydana geldi. Pişmanım." dedi.

Son süzün ardından mahkeme heyeti Taner Bektaş'ı, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hiçbir indirim uygulanmadı. Kararın ardından şoka giren Bektaş uzun süre konuşamaması dikkat çekti.

İLK KEZ UYUDUM

Öldürülen Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül, adaletin tecelli ettiğini söyledi.

Kızının öldürüldüğü tarihten sonra ilk kez uyuyabildiğini belirten acılı anne "Kızımın öldürülmesinden sonra hiç uyuyamadım. 10 dakikalık geçici uykuya daldığımda Nuray'ın hayalini görerek uyanıyordum" diye konuştu.

Teyze Nur Çevik ise adaletin tecelli ettiğini belirterek, "Bu karar, çocuğumuzu geri getirmeyecek ama en azından o şahsın da ağırlaştırılmış müebbetle içeride olduğunu bilmek bizi bir nebze olsun rahatlatacak. Böyle ağır cezalar olduğu sürece inşallah bu kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol tutuklandı
Son dakika: Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan ve Aliyev yaptı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şov yaptı! Aslan, Kastamonuspor’u 7 golle yıktı…
SON DAKİKA: Yerli otomobil Togg'un fiyatı ne olacak? Seri üretim ne zaman? Bakan Varank açıklıyor
Köyden indim ABD’ye
Nayır nolamaz moğlum
ARKADAŞINA GÖNDER
İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu! Acılı anne, ‘İlk kez uyuyabildim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA