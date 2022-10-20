İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu! Acılı anne, ‘İlk kez uyuyabildim’

Antalya'da 2020'de annesinin kuzeni Birol K'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledildi. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da polise teslim oldu ardından Antalya'ya getirildi.

1'ici Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü karar duruşmasına tutuklu sanık Tamer Bektaş, tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden "SEGBİS" üzerinden duruşmaya katıldı. Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül ise kızının katilini görmemek ve sesini duymamak için mahkemeye gelmedi. Duruşmayı aile avukatları Emrah Taşkın ve teyze Nur Çevik ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek tararflardan son savunmalarını yapmalarını istedi. Cinayet sanığı Taner Bektaş, Nuray'ı başka erkeklerle mesajlaşmaları ve fotoğrafları nedeniyle aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, "Bir anlık öfkeyle bu olay meydana geldi. Pişmanım." dedi.

Son süzün ardından mahkeme heyeti Taner Bektaş'ı, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hiçbir indirim uygulanmadı. Kararın ardından şoka giren Bektaş uzun süre konuşamaması dikkat çekti.

İLK KEZ UYUDUM

Öldürülen Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül, adaletin tecelli ettiğini söyledi.

Kızının öldürüldüğü tarihten sonra ilk kez uyuyabildiğini belirten acılı anne "Kızımın öldürülmesinden sonra hiç uyuyamadım. 10 dakikalık geçici uykuya daldığımda Nuray'ın hayalini görerek uyanıyordum" diye konuştu.

Teyze Nur Çevik ise adaletin tecelli ettiğini belirterek, "Bu karar, çocuğumuzu geri getirmeyecek ama en azından o şahsın da ağırlaştırılmış müebbetle içeride olduğunu bilmek bizi bir nebze olsun rahatlatacak. Böyle ağır cezalar olduğu sürece inşallah bu kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyorum" dedi.