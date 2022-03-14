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Giriş Tarihi: 15.3.2022

İnegöl Murat’a ağladı

İnegöl Murat’a ağladı
İNEGÖL'DE üzücü olay... Salih D, Bursa- Ankara karayolu Mezit- 1 Tünel yanında önceki akşam, arızalanan ATV'sini ilçe merkezindeki tamirciye götürmesi için, arkadaşı Murat Haber'den yardım istedi. Murat Haber de kendi ATV'si ile Semih D.'nin yanına geldi. Arızalanan ATV'yi, halatla kendi ATV'sine bağladı. İkili, ATV'lerle karayolunda ilerlemeye başladılar. Bu sırada iki ATV arasına bağlanan halat, Murat Haber'in ATV'nin arka tekerleğine dolandı. ATV aniden kayarak, yol kenarındaki kanala düştü, Olay yerinde vefat ettiği anlaşılan Murat Haber'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Babasının mobilya atölyesinde çalışan ve 2 ay sonra evleneceği öğrenilen Murat Haber, Suyolu Camisi'ndeki namazın ardından, Mahmudiye Mezarlığı'nda defnedildi. DHA

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İnegöl Murat’a ağladı
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