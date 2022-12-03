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Giriş Tarihi: 3.12.2022

‘İnerim’ dedi 5 dakika sonra düştü

Bursa’da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal’ın, hava şartlarının kötü olması nedeniyle havalimanından “Geri dön” uyarısına rağmen “İnerim” dediği öğrenildi. Uçak, bu konuşmadan 5 dakika sonra düştü

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
‘İnerim’ dedi 5 dakika sonra düştü
Bursa'da Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarına düşen Aero Bristell B23 tipi tek motorlu uçak kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kazada hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal (54), Çalık Halil Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Uçakta bulunan ve en büyük hayali pilot olmak olan Burcu Sağlam (22) ise Yıldırım ilçesinde, öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza kırım ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı. Uzmanlar kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağını belirterek, kesin neden için kaza raporunun beklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yapılan ilk belirlemelere göre ise uçağın yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının 15-20 metreye kadar düşmesiyle birlikte yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü değerlendiriliyor.



Köksal'ın kazadan önce Bursa Yunuseli Havalimanı'na hava şartlarını sorduktan 5 dakika sonra kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Köksal ile kaza öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan öğretmen pilot Vedat Sarıkaya "Pamukova'ya gidip geleceğini söyledi. Oradan kalktıktan sonra burayı arayarak hava şartlarını sordu. 'Hava şartları iyi değil. Mümkünse geri dön' dedik. 'İnerim' dedi. Aradan 5 dakika geçtikten sonra ise kaza meydana geldi" dedi. Köksal'ın, Sakarya'nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi.

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‘İnerim’ dedi 5 dakika sonra düştü
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