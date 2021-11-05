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Giriş Tarihi: 5.11.2021

İngiliz kadın yağ aldırma ameliyatından sonra öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İngiliz kadın yağ aldırma ameliyatından sonra öldü
İngiliz vatandaşı Diarra Akua Eunice Brown (28), kalçasından yağ aldırmak için geçtiğimiz ay Bahçelievler'de özel bir hastaneye geldi. 22 Ekim'de estetik cerrah Ş.G.B. tarafından genç kadının kalçasından yağ alma operasyonu gerçekleştirildi. Ameliyattan bir gün sonra taburcu olan genç kadın, 2 gün sonra pansuman için tekrar hastaneye geldi. İddiaya göre doktor Ş.G.B. tarafından pansuman yapılırken Brown bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan doktor Ş.G.B., ifadesinin ardından serbest kaldı.
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İngiliz kadın yağ aldırma ameliyatından sonra öldü
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