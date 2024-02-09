İngiliz öğretmen cinayetinde garip savunma

İstanbul Kartal'da 1 Şubat günü korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz vatandaşı Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa Gülser öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı, yanında bulunan silahıyla talihsiz kadını çenesinden yaraladı. Ateş etmeye devam ettiğinde ise Erorbay hayatını kaybetti.

"SÖZLENMİŞTİK, YÜZÜK ALMIŞTIM"

Olayın ardından taksici Mustafa Gülser intihar girişiminde bulunup yaralandı. Tedavisinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte, "Sözlenmiştik, yüzük almıştım" diyen Mustafa Gülser "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KISKANÇLIK İDDİASI

Öte yandan hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa Gülser'in Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öne sürülmüş, emniyetteki ifadesinde "aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı" dediği belirtilmişti.