Haberler Yaşam Haberleri ‘İngilizce hazırlık çok şey kazandırır’
Giriş Tarihi: 25.7.2023

İngilizce hazırlık çok şey kazandırır’

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
‘İngilizce hazırlık çok şey kazandırır’
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlıyor. Tercih Klavuzu'nun yayınlanmasının ardından milyonlarca aday ve aileleri için doğru bölüm ve okul seçimi maratonu başlayacak. Üniversitelerin pek çoğunda zorunlu veya tercihe bağlı hazırlık bölümleri bulunuyor. Kendini alanında geliştirmek isteyen öğrencilerin mutlaka yabancı dil öğrenmesi gerektiğini söyleyen İngilizce Eğitmeni Metanet Dalgül şunları söyledi:
"Yabancı dil kişiyi öne çıkarır. En kolay öğrenilebilen dil olan İngilizce'nin hazırlıkta olup olmadığına dikkat edilmeli, tercihe bağlı hazırlık bölümü varsa seçilmeli. Bir yıl boyunca alınacak dil eğitimi ile ise yetinilmemeli. İlaveten dil sadece sınavları geçmek için değil, İngilizce'yi gerçek anlamda ustaca kullanmak için öğrenilmeli. Tercih edilecek üniversitede dil öğrenmek için Erasmus ve yurtdışı fırsatı sunulup sunulmadığına da bakılmalı. Dili geliştirecek ve dünya insanı olabilme imkânı sunacak üniversite ve bölümler seçilmeye özen gösterilmeli."

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‘İngilizce hazırlık çok şey kazandırır’
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