İngilizler yeni semptomları duyurdu: Boğaz yanması, kas ağrısı ve ishal...

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırılırken İngiltere, koronavirüs belirtileri listesini güncelledi. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'nun oluşturduğu listeye, artık boğaz yanması, kas ağrısı ve ishal gibi belirtiler de eklendi. Böylece liste, solunum güçlüğü, yorgunluk hissi, kas ağrısı, boğaz yanması, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, iştah kaybı, ishal ve mide bulantısı olarak güncellendi. Yeni belirtilerin grip ve soğuk algınlığındakilerle "çok benzerlik gösterdiği" uyarısında bulunuldu. Kovid enfeksiyonu belirtileri listesinde daha önce neredeyse bütün bilim dünyasının kabul ettiği 'ateş, sürekli öksürük, tat ve koku alma kaybı' gibi semptomlar yer alıyordu. DIŞ HABERLER