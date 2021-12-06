İngilizlerin villasına giren Faslı hırsızlar yakalandı

Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde, Faslı 3 kişi gece yarısı İngiliz Max Robinson ve Josh Cox'un ikamet ettiği villaya girdi. İngilizlerin durumu fark etmesi üzerine arbede çıktı. Şüpheliler, Robinson ile Cox'u darp edip bıçakla yaraladı. Şüpheliler, mağdurlara ait içinde 20 bin Pound kripto para olan 2 adet laptop, 700 Pound, 2 cep telefonu, 2 pasaport alarak kaçtı. İhbar üzerine Fethiye JASAT Timleri, İstihbarat Timi ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

KOMŞULARI ÇIKTI

Villanın güvenlik kamera kayıtları inceleyen ekipler, şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, mağdurlara ait villanın yan tarafında bulunan villada ikamet eden Fas uyruklu M.A.S., A.A.K. ve S.A. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kiralık araç kullandıkları ve yurt dışına çıkmak için Antalya Havaalanında oldukları değerlendirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı birimlerine bilgi verildi. Şüpheliler, yurtdışına çıkış yapmadan çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Antalya'dan Fethiye'ye getirilen M.A.S., A.A.K. ve S.A.'ya nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını ihlali ve kasten yaralama suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan eşyalar tam ve eksiksiz olarak İngiliz Max Robinson ve Josh Cox'a teslim edildi.