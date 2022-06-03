İnşaat demirinin üstüne düşen Eşref, gözyaşlarıyla uğurlandı

İnşaat alanında demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Eşref Güneş, son yolcuğuna uğurlandı. Baba Fesih Güneş, "Bu tamamen ihmal. Keşke işe gitmeseydim, peşini bırakmasaydım" dedi. Eşref Güneş, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan Gümüşsuyu İlkokulu'nda oyun oynadıktan sonra evine dönmek için inşaat alanından geçmiş ve ayağı kayınca demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ilişkin Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Müteahhit firma tarafından, ruhsatsız olarak başlatılan inşaat alanında bu elim hadise meydana gelmiştir. Kazayla ilgili başlattığımız incelememiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan gözaltına alınan müteahhidin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Küçük çocuk dün Eyüpsultan Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Minik Eşref'in annesi cenazede fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, babası ise dakikalarca oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü.