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Giriş Tarihi: 8.8.2022 18:44 Son Güncelleme: 8.8.2022 18:50

İnşaat işçisi tadilat yaptığı balkon çökünce hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar’da inşaat işçisi Hüseyin Efe isimli şahıs balyoz ile tadilat yaptığı balkonun çökmesi üzerine  hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İnşaat işçisi tadilat yaptığı balkon çökünce hayatını kaybetti

Tedbirsizlik sonucu yaşanan ölümlü olay dün saat 09.00'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1033 sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı için inşaat ustası Hüseyin Efe (53) sabah saatlerinde hazırlık yaptı. Eline aldığı balyozla balkona çıkan Hüseyin Efe balkon duvarını kırmaya başladı. Hüseyin Efe'nin ikinci balyoz darbesi sonrası üstünde durduğu balkonun bir kısmı bir anda çöktü. Çöken balkonla beraber Hüseyin Efe önce bir alt kattaki balkona çarptı daha sonra da yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Yere düşen Efe'nin üzerine balkondan beton parçaları düşmeye devam etti. Olay anında birinci katın balkonunun da bir kısmı çöktü.

Ağır yaralı Hüseyin Efe hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İnşaat işçisi tadilat yaptığı balkon çökünce hayatını kaybetti
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