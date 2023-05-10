İnşaatta korkunç manzara: Erkan abi yetiş!

Sır olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı binanın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta demir ustası olarak çalışan 58 yaşındaki Tuncer Deli, mesaisini bitirdikten sonra binadan ayrılmaya hazırlanıyordu. Tuncer Deli binadan çıkacağı sırada henüz bilinmeyen nedenle başına darbe aldı. Çevredekilere "Erkan abi yetiş" şeklinde yardım çığlığı atan Deli, yardıma gelenler tarafından başından yaralı olarak bulundu. Yaralı işçi için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan Tuncer Deli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.