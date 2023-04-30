Haberler Yaşam Haberleri ‘İnsan öldürmenin cezası bu mu?’
Giriş Tarihi: 1.5.2023

‘İnsan öldürmenin cezası bu mu?’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘İnsan öldürmenin cezası bu mu?’
Konya'nın Derbent ilçesinde geçen sene 30 Mayıs'ta, husumetli olduğu Bünyamin Öz'ün (38) kullandığı otomobili trafikte sıkıştırıp, kaza yaptıran, Öz'ün ölümüne, eşi ve çocuklarının da yaralanmasına sebep olan Mustafa K., ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Mustafa K., 'iyi hal' indirimi ile birlikte 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Karara isyan eden Emine Öz, "Biz yolumuzda giderken kaza yapmamız için elinde geleni yaptı. Eşimin son sözü, 'Bu bizi öldürecek' oldu. Aracımıza vurup kaza yapmamıza neden oldu. Ben eşimi toprağa verdim. Çocuklarım hastanede yattı. 5 çocuğum babasız kaldı. Gencecik bir insanı toprağa vermenin sonucu böyle olmamalıydı. Bir de iyi bir şey yapmış gibi 'iyi hal' indirimi uyguladılar" dedi.

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‘İnsan öldürmenin cezası bu mu?’
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