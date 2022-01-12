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Giriş Tarihi: 13.1.2022

İnsana domuz kalbi naklinde Fatsalı doktor da yer aldı

HAMZA ALP
İnsana domuz kalbi naklinde Fatsalı doktor da yer aldı

ABD'de domuz kalbinin ilk kez bir insana nakledildiği ameliyatı gerçekleştiren ekipte Ordulu doktor Burçin Ekser de yer aldı

Maryland eyaletindeki bir hastanede ilk defa bir domuzdan insana kalp nakli gerçekleşti. Ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi ve hastaneden yapılan açıklamaya göre, 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi. Ameliyatın, gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek için çok erken olsa da hayat kurtaran nakiller için bir gün hayvan organlarını kullanma konusunda "onlarca yıl süren arayışta bir adım" olduğu ifade edildi.
Başarılı geçen nakil ameliyatının içinde Ordu'nun Fatsa ilçesi doğumlu doktor Burçin Ekser de vardı. Adını tarihe altın harflerle yazdıran Ekser 1978'de Fatsa'da doğdu. Emine-Mehmet Ekser çiftinin oğlu olup ilk, orta ve liseyi Ordu'da okudu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden başarıyla mezun olan Ekser 10 yıl İtalya'da görev yaptı. Ekser son 7 senedir ABD'de çalışmakta.

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İnsana domuz kalbi naklinde Fatsalı doktor da yer aldı
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