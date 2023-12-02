Palet Okulları Montessori Akademisi (MATEPP) tarafından 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Montessori Zirvesi bu yıl Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekmek amacıyla, 'İnsanlık İçin Eğitim' ana temasıyla gerçekleştirildi. Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılım sağladı.Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de Montessori metodu, özellikle okul öncesinde aranılan bir yaklaşım. Montessori yaklaşımının insan fıtratına olan hassasiyeti ve yakınlığı bizi cezbetti. Kendi inancımıza, kendi kültürümüze çok yakın bir eğitim yaklaşımı olduğunu düşündük. Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını görüyoruz. Demek ki dünyada hâlâ bu kadar çok savaş devam ediyorsa yani Batı medeniyeti tarafından bir durdurma girişimi dahi yapılamıyorsa, Batı'nın önümüze koymuş olduğu bu eğitim yaklaşımları hedefine varmıyor demektir. O sebeple burada insanlık için eğitimin yeniden tartışılması kritik öneme ai." dedi.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de, İstanbul'da 2 bin 614 okul öncesi eğitim kurumunda 297 bin 718 çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Fiziki mekânların eksikliğinin giderilmesi çok önemli. Ancak en önemlisi bu kurumlarda yetkin eğitimcilerin olması. Bunun için biz de 'Erken Çocukluk Akademisi"ni kurduk. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı yetiştirirken adaletsizliğe vesile olmayacak bir nesil yetişmesini hedefliyoruz" diye konuştu.