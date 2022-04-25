Haberler Yaşam Haberleri İnsanlık karaya vurdu
Giriş Tarihi: 26.4.2022

İnsanlık karaya vurdu

İnsanlık karaya vurdu

Tunus ve Lübnan açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu 18 göçmen öldü. 181 göçmen sınırı geçmek üzereyken kurtarıldı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için çıktıkları yolda can veriyor. Akdeniz'de tehlikeli deniz yolculuğu yaparken boğulan göçmenlerin cesetleri ise kıyıya vuruyor. Son olarak Tunus'un Sfaks kenti açıklarında göçmenlerin bulunduğu 4 tekne alabora oldu. Akdeniz'den geçerek İtalya'ya göç etmeye çalışan yaklaşık 120 Afrikalı göçmen ve mülteciyi taşıyan teknelerin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. 10 göçmen ise kayboldu. Öte yandan Lübnan'ın liman kenti Trablus açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu bir çocuk öldü. 48 kişi ise kurtarıldı.



4 AYDA 205 GİRİŞİM ENGELLENDİ
Tunus Ulusal Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin Cibabli, 23 Nisan'da düzensiz göçmenlerin sınırı geçmek üzere gerçekleştirdiği 5 operasyonun engellendiğini kaydetti. Düzensiz göçmenlerden 181'inin sınırı geçmek üzereyken kurtarıldığını ve kıyıya vuran 3 cesedin ise çıkarıldığı kaydedildi. Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor. Tunus İçişleri Bakanlığı'na göre, 2022 yılı başından itibaren 205 yasa dışı göç girişimi engellendi. DIŞ HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
Son dakika: Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Bu tehlike küçümsenmemeli
Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter'a dönecek mi? Açıklama geldi
Türkiye düşmanı Kati Piri, 'Gezi' kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım
Son dakika: Anlaşma sağlandı, dudak uçuklatan rakam! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
İnsanlık karaya vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA