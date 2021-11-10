İntihar eden kadın vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesinde bulunan Belediye iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, erkek arkadaşıyla telefonda tartışmasının ardından iş merkezinin onuncu katından atladı.

Hızla aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen Veysi G.'nin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybederken Veysi G. ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.