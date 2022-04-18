İstanbul’da 23 yaşındaki Rabia ölüme sürüklendi: Savcılık ‘Delil yok’ dedi!

Olay günü babasının, mahkeme konusu açılınca, 'Amcanız hapse girerse sizi katlederim, öldürürüm' dediğini söyleyen kız kardeşi, "Annem ve ablam kabul etmeyince ikisini de dövdü. Korkudan elim ayağım titrer oldu. Rabia'ya 'Gel artık, bırak, bizi öldürecek' dedim. Evde sürükledi kızı, dakikalarca dövdü. O sırada balkonun olduğu odaya kadar geldi kavga. Ablam bir anda balkona gitti" dedi.İfadeler sonrası savcı, baba Mirali T. ve kardeşleriyle ilgili 'intihara yönlendirme' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Baba ile amcalar ise suçlamayı kabul etmedi. Savcılık, şüpheli baba ve kardeşlerinin genç kızı intihara teşvik ettirdiklerine, kararını kuvvetlendirdiklerine ya da bir şekilde yardım ettiklerine dair yeterli delil olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.