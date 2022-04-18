İstanbul’da 23 yaşındaki Rabia ölüme sürüklendi: Savcılık ‘Delil yok’ dedi!

İstanbul Sultanbeyli'de 23 yaşındaki Rabia T.'nin, geçen yıl 3 Mart'ta hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasında anne ve kız kardeşinin de ifadeleri yer aldı. O ifadelere göre baba, iki kız kardeşi, kardeşinin oğullarıyla evlendirmek istedi. Ancak intihar eden Rabia bunu kabul etmedi. Kız kardeşi ifadesinde, "Bunun üzerine babam evi terk edip gitti. İki ay gelmedi. Geldiği gün amcalarım ve oğulları bizim evde anneme, ablama saldırdı. Annem 6 yerinden bıçaklandı. Şikâyetçi olduk, tehditler aldık" dedi.