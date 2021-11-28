İntihara kalkışan adamı boşanmak üzere olduğu eşi ikna etti

Merkez Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin 14. katına çıkarak intihara kalkışan M.M'yi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen M.M, sık sık terastaki demir korkuluklara oturarak yürekleri ağza getirdi.

İtfaiye ekipleri ise iş merkezinin önüne şişme hava yastığı kurdu. M.M, polisin tüm ikna çabalarına rağmen ikna edilemedi. Polis, son olarak M.M'nin boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğunu olay yerine getirdi. Eşinin konuşması üzerine ikna olan M.M, eyleminden vazgeçerek aşağıya indi. M.M daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.