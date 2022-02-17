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Giriş Tarihi: 18.2.2022

İntihara sürükleyen ‘kasten öldürme’ suçundan sorumlu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İntihara sürükleyen ‘kasten öldürme’ suçundan sorumlu
Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen (38), 1 Şubat 2017'de, 5'inci katında oturduğu apartmanın önünde, ağır yaralı olarak bulundu. Yakınlarına, sevgilisi Yücel Düzenli'den (43) şiddet gördüğünü söyleyen Özen, kaldırıldığı hastanede öldü. Tutuklanan Düzenli, şiddet uygulayarak Özen'i intihara zorlayıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle, "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. Kararı bozan Yargıtay, sanığın TCK'nın 84/4 maddesindeki "İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

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İntihara sürükleyen ‘kasten öldürme’ suçundan sorumlu
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