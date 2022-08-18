Afyonkarahisar'da, karısı ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği bir kişiyi öldüren koca, sosyal medyaya girerek "intikam" paylaşımı yaptı.Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Uyanık (37), eşiyle birlikte kahvenin önünden geçerken tartıştığı ve eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği İbrahim D. (27) ve babası Adil D.'ye (55) tabancayla ateş açtı. Ardından olay yerine yakın bir noktada bulunan Hisar Mahallesi Muhtarlığı'na sığınan eşi Sibel Uyanık'ı (29) vurdu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Sibel Uyanık olay yerinde, İbrahim D. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Adil D. ağır yaralandı.Cinayet zanlısı olayın ardından yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Ancak sosyal medyaya girmeyi ihmal etmedi. Katil zanlısı Mehmet Ali Uyanık, firarda olduğu saatlerde Facebook hesabından "İntikam benim işim" şeklinde paylaşım yaptı. Uyanık, polisin sıkı takibi sonucu olaydan 4 saat sonra metruk bir binada saklanırken yakalandı. Zanlı, cinayetleri, namus meselesi yüzünden işlediğini öne sürdü.