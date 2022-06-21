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Giriş Tarihi: 21.6.2022 16:26

İntikam filmi konusu nedir? İntikam filmi oyuncuları kimler?

İntikam filmi konusu nedir? İntikam filmi oyuncuları kimler?

21 Haziran Salı akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan İntikam filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2017 yılı yapımı film gerilim ve aksiyon türlerindedir. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell’ın yer aldığı filmin başrolünde ünlü oyuncu Jackie Chan oturuyor. Peki; İntikam filmi konusu nedir? İntikam filmi oyuncuları kimler?

İntikam filmi 21 Haziran Salı akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Restoran sahibi Quan'ın terör saldırısı sonrası tüm hayatının alt üst olması ve saldırıda kızının öldürülmesi sebebiyle her şey karışacaktır. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında hiç beklemediği birini bulacaktır. Peki; İntikam filmi konusu nedir? İntikam filmi oyuncuları kimler?

İNTİKAM FİLMİ KONUSU

Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI

Martin Campbell'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Jackie Chan ve Pierce Brosnan yer alıyor.

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İntikam filmi konusu nedir? İntikam filmi oyuncuları kimler?
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