İntikam filmi 21 Haziran Salı akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Restoran sahibi Quan'ın terör saldırısı sonrası tüm hayatının alt üst olması ve saldırıda kızının öldürülmesi sebebiyle her şey karışacaktır. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında hiç beklemediği birini bulacaktır. Peki; İntikam filmi konusu nedir? İntikam filmi oyuncuları kimler?