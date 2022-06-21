İntikam filmi 21 Haziran Salı akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Restoran sahibi Quan'ın terör saldırısı sonrası tüm hayatının alt üst olması ve saldırıda kızının öldürülmesi sebebiyle her şey karışacaktır. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında hiç beklemediği birini bulacaktır. Peki; İntikam filmi konusu nedir? İntikam filmi oyuncuları kimler?
Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.