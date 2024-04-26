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Giriş Tarihi: 26.4.2024 17:16 Son Güncelleme: 26.4.2024 17:33

İpekyolu'nda devrilen TIR’da 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında devrilen TIR'da bir kişi ağır yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
İpekyolu’nda devrilen TIR’da 1 kişi ağır yaralandı

Kızıltepe ilçesinde öğle saatlerinde İpekyolu'nda meydana gelen trafik kazası Akziyaret Mahallesi Viranşehir istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu buğday yüklü TIR aracı devrildi. Kazada, TIR'da bulunan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 59 yaşındaki Mustafa Cengiz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Cengiz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İpekyolu'nda devrilen TIR’da 1 kişi ağır yaralandı
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