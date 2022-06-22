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Giriş Tarihi: 22.6.2022 18:01 Son Güncelleme: 22.6.2022 18:20

İpekyolu’nda motosiklet kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
İpekyolu’nda motosiklet kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Kazada motosiklet üzerinden fırlayan ve isimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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İpekyolu’nda motosiklet kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
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