İpekyolu’nda motosiklet kazası: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Kazada motosiklet üzerinden fırlayan ve isimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.