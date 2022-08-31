iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu, birçok teknoloji meraklısının gündeminde. Özellikle Apple iPhone 14 özellikleri ve yeni renkleri, birçok teknoloji forumunun uğrak noktası olacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max, yeni serinin en çok merak edilen ürünlerinden olacak. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte detaylar!
İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'de iPhone 14'ün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil. iPhone 14'ün en düşük fiyatının ABD'de 899 dolar olması bekleniyor.
IPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?
iPhone 14 serisinin fiyatları bu şekilde bekleniyor:
iPhone 14 - 799 dolar
iPhone 14 Max - 899 dolar
iPhone 14 Pro - 1099 dolar
iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar
IPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ VE SÖYLENTİLER
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.