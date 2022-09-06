Iphone 14 fiyatı ve özellikleri açığa çıkıyor! Iphone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri ve yeni renkleri neler? Tanıtım lansmanı yarın yapılacak

Diğer özellikleri;

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.

iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.