Iphone 14 fiyatı ve özellikleri açığa çıkıyor! Iphone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri ve yeni renkleri neler? Tanıtım lansmanı yarın yapılacak

Iphone 14 tanıtım lansmanı yarın gerçekleşecek ve teknoloji hayranlarının sürekli sorduğu iPhone 14 fiyatı ve iPhone 14 Pro Max özellikleri görücüye çıkacak. Apple'ın telefon sektöründeki yeni ürünü olacak iPhone 14 çıkış tarihi bu sebeple aratılıyor. Kamerası ve yeni renkleri geçtiğimiz günlerde sızmıştı. Peki, Iphone 14 fiyatı ne kadar? Iphone 14 ne zaman çıkacak? İşte detaylar
IPHONE 14 FİYATLARI HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILDI!
Gelen son bilgilere göre iPhone 14 fiyatlarının 100 dolardan fazla artabileceği bildirildi. Listelenen Iphone 14 fiyatları şu şekilde:
iPhone 14: 6.699 966 dolar
iPhone 14 Plus: 1.067 dolar
iPhone 14 Pro: 1.428 dolar
iPhone 14 Pro Max: 1.572 dolar
IPHONE 14 GELİŞMİŞ KAMERA İLE GELİYOR
Tanıtım tarihine az bir süre kalırken, iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, iPhone 14 Pro modellerinin yeni ultra geniş lenslere; yani büyük piksellere sahip olacak.
Yeni sensörler sayesinde kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.
İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'de iPhone 14'ün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil. iPhone 14'ün en düşük fiyatının ABD'de 966 dolar olması bekleniyor.
IPHONE 14 YENİ RENKLERLE GELİYOR
Sızdırılan iPhone 14 Pro görüntüleri, daha önce Pro modelleri için söylentisi ortaya çıkan beş rengin tamamını içermekte. Daha önce gümüş, grafit ve altın seçenekleri vardı lakin ilk defa mor ve mavi renkli Iphone çıkış yapacak.
ÖZELLİKLERİ
Iphone 14 Pro ve Pro Max, ilk defa delikli ekrana sahip Iphone tasarımları olacak. Aynı zamanda çentikli ekranlar da tarih oluyor. Iphone 14 teknik özellikleri şu şekilde:
Ekran 6,1 inç 120 Hz
İşlemci A16 Bionic
RAM 6 GB (LPDDR5)
Ön Kamera 12 MP (f/1.9)
Arka Kamera 48 MP +12 MP + 12 MP
Batarya 3.200 mAh
Iphone 14 Pro Max özellikleri şu şekilde:
Ekran 6,7 inç 120 Hz
İşlemci A16 Bionic
RAM 6 GB (LPDDR5)
Ön Kamera 12 MP (f/1.9)
Arka Kamera 48 MP +12 MP + 12 MP
Batarya 4.323 mAh
Diğer özellikleri;
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.