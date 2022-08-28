Yeni sızıntılara göre Iphone 14 renkleri diğer versiyonlara göre daha fazla olacak. Apple Iphone 14 tanıtım lansmanına az bir süre kalmışken birçok tüketici Iphone 14 ne zaman çıkacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Iphone 14 fiyatı ne kadar? İşte en son sızıntılar ile birlikte Iphone 14 Pro Max özellikleri ve diğer detaylar
IPHONE 14 YENİ RENKLERLE GELİYOR
Sızdırılan iPhone 14 Pro görüntüleri, daha önce Pro modelleri için söylentisi ortaya çıkan beş rengin tamamını içermekte. Daha önce gümüş, grafit ve altın seçenekleri vardı lakin ilk defa mor ve mavi renkli Iphone çıkış yapacak.
iPHONE 14 TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI!
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtımda yer alacak.
Tanıtımda Apple Watch Series 8'in de olabileceği, öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.