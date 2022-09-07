Her sene özel bir lansman ile tanıtılan Apple ürünleri için beklenen gün geldi. iPhone 14 serisi 7 Eylül 2022 Çarşamba günü tanıtılacak. Dünya çapında gerçekleştirilecek olan etkinlik için saatler kalmışken Apple tutkunları "iPhone 14 ne zaman çıkıyor? Apple iPhone 14 fiyatı ne olacak, özellikleri ve renkleri neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte iPhone 14 özellikleri, fiyatları ve detaylı bilgiler.