Her sene özel bir lansman ile tanıtılan Apple ürünleri için beklenen gün geldi. iPhone 14 serisi 7 Eylül 2022 Çarşamba günü tanıtılacak. Dünya çapında gerçekleştirilecek olan etkinlik için saatler kalmışken Apple tutkunları "iPhone 14 ne zaman çıkıyor? Apple iPhone 14 fiyatı ne olacak, özellikleri ve renkleri neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte iPhone 14 özellikleri, fiyatları ve detaylı bilgiler.
İPHONE 14 TANITIM NE ZAMAN?
Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtıtılacak. Apple Watch Series 8'in de lansmanda yer alabileceği iddialar arasında.
IPHONE 14 FİYATLARI HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILDI!
Gelen son bilgilere göre iPhone 14 fiyatlarının 100 dolardan fazla artabileceği bildirildi. Listelenen Iphone 14 fiyatları şu şekilde:
iPhone 14: 6.699 966 dolar
iPhone 14 Plus: 1.067 dolar
iPhone 14 Pro: 1.428 dolar
iPhone 14 Pro Max: 1.572 dolar
IPHONE 14 GELİŞMİŞ KAMERA İLE GELİYOR
Tanıtım tarihine az bir süre kalırken, iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre, iPhone 14 Pro modellerinin yeni ultra geniş lenslere; yani büyük piksellere sahip olacak.
Yeni sensörler sayesinde kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.
İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.