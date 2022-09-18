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Giriş Tarihi: 18.9.2022 10:43 Son Güncelleme: 18.9.2022 10:52

İptal edilen KPSS yeniden yapıldı

Benzer soru skandalı sonrasında iptal edilen KPSS, yeniden yapıldı. Adaylar 120 dakika içinde 130 sorudan oluşan testi cevaplandıracak.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İptal edilen KPSS yeniden yapıldı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 31 Temmuz'da yapılan genel kültür ve genel yetenek sınavında benzer soru skandalı sebebiyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve KPSS yapılan ve yapılacak olan tüm oturumlarıyla iptal edilmişti.

DETAYLI ARAMA

İptal sonrası yapılan çalışmalar neticesinde KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek sınavı bugün gerçekleştirildi. Memur olma hayali kuran yaklaşık 1 milyon kişi sınava girerek ter döktü. Sınavın yapıldığı merkezlerde öğrenciler detaylı aramadan sonra içeriye alındı.

120 SORUYU CEVAPLAYACAKLAR

Daha önceki oturumlarda görülen sınava son dakikada yetişenlerin ve bir kaç dakikayla geç kalanların oluşturduğu görüntüler bu defa da değişmedi. 10.15'te başlayan sınavda adaylar 120 sorundan oluşan genel kültür ve genel yetenek testi sorularını 130 dakikada cevaplamaya çalıştı. KPSS'nin ikinci oturumu da öğleden sonra 14.15'te başlayacak.

SORU HAVUZU SIFIRLANDI

Benzer soru skandalı sonrasında ÖSYM'nin sınavlar için hazırlattığı soru havuzu sıfırlandı. Bugün ve bundan sonra yapılacak olan sınavlar için yeni uzman ekiplerce yeni sorular hazırlandı. Ayrıca sınav sebebiyle nüfus müdürlükleri bugün açık tutuldu.

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İptal edilen KPSS yeniden yapıldı
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