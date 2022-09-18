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Giriş Tarihi: 19.9.2022

İptal edilen KPSS yeniden yapıldı

Benzer soru skandalı sonrası iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), dün yeniden yapıldı. Yalaşık 1 milyon kişi sınavda ter döktü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
İptal edilen KPSS yeniden yapıldı
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 31 Temmuz'da yapılan genel kültür ve genel yetenek sınavında benzer soru skandalı sebebiyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve KPSS, yapılan ve yapılacak olan tüm oturumlarıyla iptal edilmişti. Benzer soru skandalı sonrasında iptal edilen KPSS dün yeniden yapıldı.

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İptal sonrası yapılan çalışmalar neticesinde KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı dün gerçekleştirildi. Memur olma hayali kuran yaklaşık 1 milyon kişi sınavda ter döktü. Sınavın yapıldığı merkezlerde öğrenciler detaylı aramadan sonra içeriye alındı. Daha önceki oturumlarda görülen sınava son dakikada yetişenlerin veya birkaç dakikayla geç kalanların oluşturduğu görüntüler bu kez da değişmedi. 10.15'te başlayan sınavda adaylar 120 sorundan oluşan Genel Kültür ve Genel Yetenek testi sorularını 130 dakikada cevaplamaya çalıştı. KPSS'nin ikinci oturumu da öğleden sonra 14.15'te başladı gerçekleştirildi. Sınav sonaçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

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İptal edilen KPSS yeniden yapıldı
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