İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi: Turkuvaz Medya toplumda çok büyük etkiye sahip

İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Farshad Mehdi ve beraberindeki heyet, gazete, televizyon ve internetin yöneticileriyle birlikte binamızı gezdi, stüdyolarda incelemelerde bulundu. Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük medya kuruluşu olduğunu, gazete ve televizyonlarının toplumda çok büyük etki bıraktığını söyledi. Mehdi, İran ve Türkiye arasında medya alanında ortak heyet kurulacağını belirterek, "İran ve Türkiye ortak mirasa sahip. İki ülke arasındaki dezenformasyonu engelleyeceğiz. İki ülke bilgi akışı konusunda birlikte hareket edecek. Türkiye ve İran'daki halk Filistin'e destek veriyor. İnşallah Kudüs'te birlikte namaz kılarız" diye konuştu.Fotoğraf: Saffet AZAK/ SABAH