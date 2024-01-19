İran’dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli İstanbul’da yakalandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilin güzergahını kullanarak İran'dan getirilen uyuşturucu maddeleri batı illerine sevk edecekleri tespit edilen yabancı uyruklu F.B ve K.T isimli şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin İstanbul Beylikdüzü'nde bir adreste kaldıkları belirlendi.

Bunun üzerine Ağrı ve İstanbul narkotik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, şüphelilerin kaldıkları adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramada, uyuşturucu madde yapımı ve çoğaltımında kullanılan araç gereçler, metamfetamin yapımında kullanılan çeşitli miktarlarda kimyasal maddeler, 2 kilo kristal metamfetamin ve 30,5 litre sıvı metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler ile şüphelilere ait dijital materyaller bulundu. Adreste bulunan F.B, K.T ve S.M isimli 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı