İranlı akademisyen geri gönderme merkezinde

Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen ve bir aydır İstanbul Havalimanı'nın giden yolcu katında yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi. Havalimanında görevli polisler, Kaviani'nin barınması için İstanbul Göç Müdürlüğü ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerin ardından tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Kaviani, İstanbul Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaviani'nin işlemleri tamamlanana kadar Silivri Selimpaşa'daki Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı öğrenildi.