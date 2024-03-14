İranlı akademisyen için Kanada ile görüşme başlatıldı

Kanada Toronto'da hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü. İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı. Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı akademisyen Kanada'ya gitmek için bu kez Ankara'dan vize başvurusu yaptı. Ancak başvurusu yine kabul edilmedi. Ülkesine dönmek istemeyen Kaviani, 2 ay önce İstanbul'a geldi ve İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. SABAH'ın haberi duyurmasının ardından Kanada Başkonsolosluğu ile görüşme başlatıldığı ve kadının durumu netleşene kadar havalimanında yaşayabileceği belirtildi. Bir valiz ve bir çantayla vize alanlarında yolcularla birlikte oturan Kaviani'ye havalimanı personeli yardımcı oluyor.