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Giriş Tarihi: 2.12.2021

İrem doktorun ölümünde acı detay

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İrem doktorun ölümünde acı detay
Görev yaptığı Tekirdağ Hayrabolu'dan İstanbul'daki ağabeyini ziyarete giden Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor İrem Büşra Üngül (27), balkona çıkan kediyi içeri almak isterken 5'inci kattan düşüp ölmüştü. Talihsiz genç kızın annesi Biricik Rahmiye Üngül, korkunç olayla ilgili çarpıcı detayı SABAH'la paylaştı: "Kızımın 'Faik' isminde çok sevdiği bir kedisi var. Bir hafta önce balkondan düşüp kalça kırıklığı olmuştu. Abisinin evinde onun arkadaşının bir kedisi varmış. O da balkona çıkmış. Kızım da evdeki kedinin aynı şekilde balkon demirlerinde gezdiğini fark etmiş. 'O da sakatlanmasın' diye kediyi kurtarmaya çalışmış. Balkon zemini ıslak olduğu için de ayağı kayıp düşmüş. O kedi hiç düşmedi, ama kızım hayatından oldu."

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İrem doktorun ölümünde acı detay
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