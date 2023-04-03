İş dünyasından konut seferberliği

TOBB İkiz Kuleler'de Konut Seferberliği Basın Toplantısı yapıldı. Toplantının ev sahipliğini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TOBB Türkiye Sektör Meclis Başkanları ile online olarak oda ve borsa başkanları iştirak etti. Başkan Hisarcıklıoğlu toplantıda şunları söyledi: Depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakdi katkı vereceğiz. Camiamızla tamamıyla kampanyaya dahil oluyoruz. Tüm iş dünyamızı ve hayırsever vatandaşlarımızı bu seferberliğe davet ediyoruz. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün Birlik Olma Günü'dür. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım"Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da şu değerlendirmeleri yaptı: Birlik ve beraberlik içinde bu acının üstesinden gelip maddi kayıpları telafi edeceğiz. Depremin acılarını bilen bir kentini insanları olarak bölgenin ihtiyaçlarına odaklanarak aksiyon aldık. Yardımlarımız sürüyor. Şimdi de Sakarya olarak kampanyanın hayata geçmesi ve depremzedelerimizin barınma ihtiyacının giderilmesi adına çalışacağız."