İş insanının aracını kurşunladılar

Kocaeli'nde meydana gelen olayda iş insanı Arda A. Körfez İlçesi İlimtepe mevkiinde seyir halindeyken, 2 araç tarafından takip edildiğini fark etti. Durumu fark edince kaçmaya başlayan Arda A., kendisini takip eden araçlar tarafından bir süre kovalandı. Kovalamaca esnasında , kendisini takip eden araçlardan silahla ateş açıldı.
YARA ALMADAN ATLATTI
Olayı gerçekleştiren kişiler, olay yerinden hızla uzaklaşırken, saldırıyı şans eseri yara almadan atlatan iş insanı Arda A. hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yapmış oldukları incelemeler sonrası, olayı gerçekleştiren zanlıların tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlattı.