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Giriş Tarihi: 4.1.2024 14:57 Son Güncelleme: 4.1.2024 15:15

İş insanının aracını kurşunladılar

Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen olayda, Arda A. isimli iş insanına ait araç, seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu.

ABBAS ÇAKAR
İş insanının aracını kurşunladılar

Kocaeli'nde meydana gelen olayda iş insanı Arda A. Körfez İlçesi İlimtepe mevkiinde seyir halindeyken, 2 araç tarafından takip edildiğini fark etti. Durumu fark edince kaçmaya başlayan Arda A., kendisini takip eden araçlar tarafından bir süre kovalandı. Kovalamaca esnasında , kendisini takip eden araçlardan silahla ateş açıldı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Olayı gerçekleştiren kişiler, olay yerinden hızla uzaklaşırken, saldırıyı şans eseri yara almadan atlatan iş insanı Arda A. hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yapmış oldukları incelemeler sonrası, olayı gerçekleştiren zanlıların tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak jandarmaya ifade veren Arda A.'nın, bunu kendisine çökmeye çalışan kişilerin gerçekleştirdiğini iddia ettiği ve İ.K., O.K. V.B. ile N.K. isimli şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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İş insanının aracını kurşunladılar
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