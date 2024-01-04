İş insanının aracını kurşunladılar

ŞİKAYETÇİ OLDU

Silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak jandarmaya ifade veren Arda A.'nın, bunu kendisine çökmeye çalışan kişilerin gerçekleştirdiğini iddia ettiği ve İ.K., O.K. V.B. ile N.K. isimli şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.