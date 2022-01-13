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Giriş Tarihi: 13.1.2022 10:31 Son Güncelleme: 13.1.2022 10:38

İş makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
İş makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışarak ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti. Olay, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Sabri Sarıboğa vücudunu bakımını yaptığı pres makinesine kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Sarıboğa, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sabri Sarıboğa'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İş makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
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